". Entusiasmo alle stelle nella metà milanista del capoluogo lombardo dopo il trionfo in rimonta nel derby, con la vittoria contro l'Inter che ha alimentato non solo le concrete ambizioni della società partecipare per il secondo anno consecutivo alla Champions League, ma ha anche riavvicinato il Milan alla capolista (-1, ma i nerazzurri devono recuperare la sfida con il Bologna) e riaperto i discorsi per lo scudetto. Una vittoria sofferta, con la squadra di Inzaghi che ha comandato il gioco per un'ora abbondante, ma che conferma la costante- "Vincere alla lunga vuol dire avere grande atteggiamento come Maignan, Kjaer, Giroud, Ibra. Inserire giocatori che hanno già vinto vuol dire alzare il livello di consapevolezza, maturità", ha dichiarato il tecnico rossonero al termine del derby, sottolineando l'importanza di avere calciatori d'esperienza in uno spogliatoio giovane.. Un dato in particolare può far sorridere i rossoneri, perché, in virtù del pareggio dell'andata e della vittoria nel match di ritorno. Era già capitato nel 2014/15 (1-1 e 0-0) e nel 2016/17 (2-2 in entrambe le partite) che il Diavolo restasse imbattuto nelle stracittadine di campionato,: in quell'occasione il rigore di Ibrahimovic decise la partita d'andata, mentre la doppietta di Pato e il rigore di Cassano stesero l'Inter per il 3-0 finale.- Corsi e ricorsi, poi, consegnano al Milan un'altra curiosità statistica. Oltre al bilancio positivo con l'Inter infatti, per Pioli c'è anche da registrare, con i due pareggi ottenuti contro la squadra di Allegri.(Inter-Milan 1-3, Milan-Juventus 1-1, Milan-Inter 3-2, Juventus-Milan 1-3): anche in quell'occasione arrivò lo scudetto per il Diavolo, con Ancelotti in panchina. Curiosità statistiche che non incidono certo sui valori in gioco nella lotta scudetto e che probabilmente fanno storcere il naso ai tifosi più scaramantici, ma che quanto meno confermano la bontà del lavoro di Pioli e della dirigenza rossonera: il Milan è in continua crescita, lo dicono anche i numeri nei big match.