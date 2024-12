Milan, Theo Hernandez verso la panchina: come cambia la formazione in vista del Genoa

Una sfida da non sbagliare. Il Milan sta preparando la sfida contro il Genoa con un carico di tensione aggiuntiva che ha fatto seguito sia alla prestazione deludente contro la Stella Rossa che alle accuse mosse alla squadra dal tecnico Paulo Fonseca. Ora toccherà alla squadra trasformare questa tensione in un'energia positiva, perché vincere contro il Grifone permetterebbe al club sia di festeggiare serenamente i 125 anni dalla fondazione sia mantenere contatto con la zona Champions League, obiettivo minimo stagionale.

. Contro la Stella Rossa è arrivata l'ennesima prestazione sottotono del terzino francese in questa prima parte di stagione:al suo posto è già pronto Terracciano( con Jimenez come alternativa), anche se una scelta definitiva arriverà solo in prossimità della gara. Il giocatore francese è sempre più solo, l'assenza di Maldini, Brahim e Castillejo, veri e propri punti di riferimento, non ha aiutato a mantenere una certa serenità.due giocatori che sono già finiti ai margini da diverse settimane. Come raccontato, entrambi sono nel mirino del tecnico portoghese per i loro comportamenti nell'ultima sfida gara di Champions League.- che di fatto gli ha sottratto la titolarità nella stagione che porta alla scadenza naturale del suo contratto col Milan - e non ha ricambiato il saluto dell'allenatore al momento dell'uscita dal campo.: il risultato è che contro il Girona (22 gennaio), in un match potenzialmente decisivo per provare ad entrare tra le prime 8 in Champions League, non ci sarà per squalifica.