Il dopo-Ibrahimovic al Milan porta il nome di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter, attualmente in forza al Paris Saint Germain, potrebbe essere infatti l’obiettivo numero uno dei rossoneri. La conferma arriva dai bookmaker: i tradee, riprota agipronews, danno a 5,00 il ritorno dell’argentino a Milano, sponda rossonera, entro il 30 settembre 2021. Una quota non ancora non bassissima, ma decisamente "possibile". Dopo appena due anni con la maglia del Paris Saint Germain, quindi, per Icardi si paventa un ritorno in Italia con il più classico dei “tradimenti” sportivi. Con l’Inter, di cui è stato anche capitano, l’argentino ha collezionato 124 gol in 219 presenze.