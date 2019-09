La partita con la Fiorentina potrebbe già essere decisiva per Marco Giampaolo. La seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza da inizio stagione, apre ufficialmente la crisi del Milan anche nelle valutazioni betting analyst, per i quali il cambio in panchina diventa una possibilità da valutare attentamente. A incombere sul tecnico rossonero - che per ora rimane in testa nelle scommesse su chi guiderà la squadra a Natale, a 2,25 - c’è innanzitutto Gennaro Gattuso, il cui ritorno al Milan è offerto a 3,50. I quotisti confermano tra i candidati anche Luciano Spalletti, al momento ancora sotto contratto con l’Inter e, come riporta Agipronews, dato a 6,00. Poco più indietro Claudio Ranieri, il cui nuovo capitolo dopo i saluti alla Roma pagherebbe 7,50; tra gli "outsider" c’è invece Rudi Garcia, a 9,00, mentre Arsene Wenger è una suggestione da 12 volte la posta. Difficile invece la pista che porta a Massimiliano Allegri, dato a 16,00.