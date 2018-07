Torna a sorridere l'attaccante delNikola, dopo tutti gli avvenimenti dell’ultimo periodo: ci hanno pensato i suoi compagni, che gli hanno dedicato in pullman nella strada verso Linate un video dove cantano "Niko is on fire", ripreso dal cellulare di Hakan. L’attaccante ha postato il filmato sul proprio profilo Instagram, ringraziando per il pensiero. Segno di un entusiasmo ritrovato, dopo la sentenza favorevole del TAS, anche se sul croato ci sono