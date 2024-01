Milan, i complimenti a Shevchenko per la sua nuova avventura in Ucraina

Congratulations and the best of luck to Andriy Shevchenko who has been elected president of the Ukrainian Association of Football!



Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Andriy Shevchenko, nuovo Presidente della Federcalcio Ucraina. In bocca al lupo Sheva! pic.twitter.com/6JM0oua7wq — AC Milan (@acmilan) January 25, 2024

è diventato nella giornata di ieri il nuovo presidente della Federazione calcistica dell'Ucraina. Un ruolo importantissimo in un momento storico estremamente difficile e complicato per un paese che ormai da 700 giorni è in guerra contro la Russia e in cui il calcio è visto come un elemento di grande gioia e distrazione.nella mattinata di oggi ha voluto celebrare la sua ex bandiera con un post social pubblicato anche su X (l'ex Twtitter) augurando il meglio a Shevchenko nella sua nuovo avventura lavorativa. L'Ucraina non si è qualificata direttamente ai prossimi Europei arrivando dietro a Inghilterra e soprattutto all'Italia nel girone. Agli spareggi dovrà affrontare la Bosnia il prossimo giovedì 21 marzo.