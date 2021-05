I conti non tornano al Milan. A tornare saranno invece tre difensori in prestito, che non verranno riscattati dalle rispettive squadre:, che sarebbero stati utili per pagare il. Maldini e Massara, invece, dovranno rivedere i conti fatti qualche mese fa: occorre trovare una sistemazione, possibilmente decisiva, a questi tre esuberi, ma difficilmente a entrare nelle casse del club saranno 31 milioni.Arrivato nella prima infuocata estate cinese, Andrea Conti h. Conti non si è rilanciato nella città ducale (11 presenze piuttosto scialbe) e il Parma è retrocesso in B. risultato: in estate sarà di nuovo a Milanello., pur di non perderlo a zero. Nel 2017 era costato 24 milioni.Il discorso è molto simile a quello di Conti., nella prima estate, altrettanto infuocata, della proprietà statunitense. Lui ed Higuain, entrambi presi dalla Juve, erano stati presentati in pompa magna in cima al Duomo, ma la Madonnina ha portato male ad entrambi. Come Conti, Caldara ha avutodurante la sua esperienza al Milan., la squadra che lo aveva lanciato, ma nemmeno l’aria di Bergamo è servita per recuperarlo. In questa stagione ha giocato, di cui, a settembre contro il Torino, quando è stato sostituito al 45’.. Lui ne era costati 36, nel 2018.L’uruguagio arrivato dal Genoa nell’affare Lapadula, non ha ripetuto le ottime prestazioni messe in mostra con la maglia rossoblù e non si è rivelato all’altezza nemmeno del ruolo di vice-Théo. Così, due anni dopo il suo arrivo,. A Glasgow ha trovato buona continuità:ma, secondo Tuttosport, gli Hoops. Così, anche lui tornerà a Milanello. Paradossalmente, dei tre è quello che ha più mercato e, secondo il Corriere dello Sport, non è da escludersi che resti al Celtic, magari con uno sconto da parte del Milan o come, il bomber francese scuola PSG che piace tanto a Maldini e Massara.