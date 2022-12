Ilè pronto per il ritiro ae ha diramato la lista dei convocati sui quali potrà contarein vista delle amichevoli con Arsenal e Liverpool. Nell'elenco si rivedono alcuni rientri eccellenti dall'infermeria come Mike, Zlatan, Davide, Alessandroe Alexis. Ci sono ancheIsmaele Brahim, assenti nell'amichevole con il Lumezzane, di ritorno dai Mondiali in Qatar anche Charlese Simon. Resta invece fuori un altro 'mondiale': Sergino, che si unirà al gruppo a Milanello come Fodé, Rafael, Theoe Olivier: Maignan, Tatarusanu, Mirante, Jungdal: Kjaer, Tomori, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Calabria, Florenzi, Bakoune, Simic, Bozzolan: Tonali, Bennacer, Vranckx, Krunic, Bakayoko, Adli, Brahim Diaz, Pobega, Saelemaekers.: Ibrahimovic, De Ketelaere, Lazetic, Messias, Origi, Rebic, El Hilali