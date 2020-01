Dopo la vittoria agli Ottavi, il Milan torna in campo in Coppa Italia per giocare i quarti di finale. A San Siro, in un'altra gara a eliminazione diretta, arriva il Torino. Questo, al termine della rifinitura a Milanello, l'elenco dei 21 rossoneri convocati da Mister Pioli per la sfida in programma martedì 28 gennaio alle 20.45. Assente Musacchio per un risentimento muscolare al polpaccio destro.



PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.



DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI: Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.



ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Piątek, Rebić, Suso.