Terza gara nell'International Champions Cup per il Milan: domani, alle 18.30 italiane, i rossoneri sfideranno il Manchester United a Cardiff. In vista della gara contro i Red Devils, Marco Giampaolo ha chiamato 22 giocatori. Non ci sono i nuovi acquisti Leao e Duarte, tornati rispettivamente in Portogallo e Brasile per qualche giorno. Presente Rade Krunic, così come André Silva, tornato in grupppo. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinić

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Krunić, Mionić

ATTACCANTI: André Silva, Borini, Castillejo, Maldini, Suso, Piątek