Non ci sono Rebic, Leao, Romagnoli e Paquetà nella lista dei convocati per il primo impegno ufficiale del Milan, domani giovedì 17 settembre alle 20.00 al Tallaght Stadium, per i preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Il croato è squalificato, il portoghese è in quarantena, perché risultato positivo al coronavirus, il capitano rossonero è ai box per infortunio mentre il brasiliano è stato escluso per scelta tecnica. Questo l'elenco completo:



PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt.



CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI: Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini.