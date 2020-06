È tempo di tornare in campo. Con Juventus-Milan ricomincia non solo la Coppa Italia ma l'intero calcio italiano. A Torino, alle 21.00, si ripartirà dall'1-1 dell'andata: il Milan, all'Allianz Stadium, dovrà fare a meno degli squalificati Ibrahimović, Hernández e Castillejo. Questi i convocati rossoneri a disposizione di per la Semifinale di ritorno:



PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.



DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.



ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Olzer, Rebić.



Musacchio non è a disposizione per una infiammazione alla caviglia sinistra