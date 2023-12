Il bilancio degli infortuni in casa Milan continua ad aumentare. I recenti stop prima di Tommaso Pobega e Noah Okafor e poi di Fikayo Tomori, si vanno ad aggiungere ai numerosissimi problemi muscolari che hanno interessato la squadra di Pioli in questa stagione.



NUMERI HORROR - I numeri parlano di una vera e propria maledizione, che si traduce in un totale di 20 giocatori coinvolti (21 se si conta Bennacer il cui stop però risale alla scorsa stagione), con 4 infortuni che hanno interessato i tendini (Kalulu, Thiaw, Pobega e Tomori). Una vera propria piaga, culminata con l'ultimo verdetto amaro riguardante Tomori. A voler essere puntigliosi, si potrebbe aggiungere anche Messias, fermo già nel precampionato, però passato al Genoa prima dell'inizio della stagione e quindi escluso dal conto.



CHI SI SALVA - Ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i guai fisici che hanno colpito il Milan. Nella rosa rossonera si salvano solo in 8: Giroud (che aveva avuto un piccolo problema alla caviglia in nazionale, risolto senza nessuno stop), Reijnders, Adli, Romero, Mirante, Florenzi e i giovani Chaka Traoré e Lapo Francesco Nava. Tra gli aggregati alla rosa si menzionano tra i "miracolati" anche Simic, Camarda e Zeroli.



SCORRI LA GALLERY PER RIPERCORRERE TUTTI GLI INFORTUNI DEL MILAN