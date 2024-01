Milan, i dettagli del riscatto di Jimenez: l'opzione del Real Madrid

Alejandro Jimenez, infatti, è al Milan in prestito con diritto di riscatto in favore dei rossoneri fissato a 5 milioni di euro e contro-riscatto a favore del Real Madrid, da esercitare - come riportato da La Gazzetta dello Sport - soltanto nell'estate 2025 e del 2026 e per una cifra ragionevolmente superiore almeno ai 10 milioni di euro.