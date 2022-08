La Gazzetta dello sport rivela i dettagli sui 3 milioni ( che si sono aggiunti ai 32 di base fissa) che il Milan ha concordato con il Bruges per il trasferimento di De Ketelaere in rossonero: 1 milione in caso di qualificazione alla prossima Champions League, 1 milione per il 2023/2024, 1 milione per 2024/2025.