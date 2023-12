Un’eliminazione (non così amara) dalla Champions League, una retrocessione in Europa League e ancora un lungo campionato davanti per provare a riaprire la corsa verso maggio e verso lo Scudetto.(a San Siro, nella vittoria sul Frosinone) e riassaporare la calda atmosfera del Meazza. In vista del match contro il Monza,. Un’idea coccolata da Pioli già da una settimana circa ( ‘RISPOSTE POSITIVE, BENNACER PRESTO TITOLARE’ ) durante la conferenza stampa della vigilia di Bergamo. I tempi, in quel caso, erano prematuri. Al centrocampista algerino serviva ancora mettere benzina, riprendere una condizione ottimale e lavorare, duramente, per riguadagnare quella brillantezza fisica e mentale che, da sempre, l’ha accompagnato nel corso della sua carriera sino a ora., riportando Musah tra le fila della panchina rossonera.Attualmente, l’80 rossonero è favorito per disputare l’incontro di San Siro da titolare, lasciando all’algerino il compito di aumentare il minutaggio, subentrando nel secondo tempo.. Dal suo classico ruolo da mediano davanti alla difesa, Bennacer fornirebbe una soluzione in più sia da mezzala (nel nuovo centrocampo a 3 targato ‘23/’24) sia da collante tra la fase offensiva e quella difensiva, in quell’ibrida posizione da trequartista che l’ha già visto protagonista in passato.I compagni di reparto saranno nuovi (Reijnders e Loftus-Cheek), ma l’efficacia di un giocatore come Bennacer è indubbia.Al di là della situazione che coinvolge Rade Krunic ( IL MOTIVO DELLA ROTTURA E IL MESSAGGIO AL FENERBAHCE ) in uscita dal Milan, l’ex Empoli rimane una delle pedine di maggior valore presenti all'interno della rosa della società meneghina. è legato da un contratto con la società rossonera sino al prossimo 30 giugno 2027 – ultimo prolungamento lo scorso gennaio – e a più riprese ha ribadito la sua fedeltà a questi colori, come ribadito a Sport Mediaset: “". Un futuro che sarà, ancora, a tinte rosse e nere, ma il presente lo vuole pronto per affrontare i biancorossi del Monza.