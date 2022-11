It's time. Il Milan di Stefano Pioli si avvicina alla decisiva sfida di Champions contro il Salisburgo, per centrare il passaggio agli ottavi e rientrare tra le 16 regine d'Europa otto anni dopo l'ultima volta. Il tecnico rossonero, fresco di rinnovo del contratto, ha spronato l'ambiente in conferenza stampa: "La squadra sa gestire ormai questi impegni così pesanti. Siamo delusi, ma è un'altra partita e siamo concentrati solo su domani".



IN CAMPO - Due dubbi su tutti in casa del Diavolo. Il primo sulla destra, con Rebic in netto vantaggio su Messias (in gol contro il Torino), per una maglia da titolare. Il croato dovrebbe partire dal 1', ovviamente con Leao sul lato opposto. Altro ballottaggio sulla trequarti, tra Rade Krunic e Charles De Ketelaere, per supportare il totem Olivier Giroud. Per il resto, Tatarusanu tra i pali e linea difensiva con Kalulu, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez. In mediana, Tonali e Bennacer.