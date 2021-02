Jens Petter Hauge non farà parte del Milan che giocherà in Europa. Una scelta che il giocatore norvegese conosceva da tempo e che non ha scalfito la sua voglia di rossonero. Come scrive la Gazzetta dello Sport, sono diversi i motivi per cui l'ex Bodo/Glimt, arrivato in estate, è rimasto fuori: tecnici, visto l'arrivo di Mandzukic, ma anche burocratici, in quanto c'è un numero massimo di stranieri da schierare e il Milan, cedendo Conti, ha perso un giocatore formato in Italia e quindi il numero complessivo della lista A, quella principale, è sceso da 23 a 22.