i due principali rappresentanti del Milan, visto che il presidente Paolo Scaroni non decide niente, mentre chi decide veramente dall’alto della proprietà non si vede mai. I nodi vengono al pettine perchéin campionato,L’arrivo inevitabile di une va dato atto a Maldini, nella sua qualità di direttore dell’area tecnica di non avere sbagliato la scelta del sostituto di Donnarumma., malgrado il suo fresco titolo di campione d’Europa, si è rivelato una semplice, al di là dei suoi ultimi due gol. Ballo Tourè ha dimostrato gravi limiti tecnici.irriconoscibile rispetto ai tempi di Gattuso.con i suoi 35 anni non poteva garantire piena efficienza fisica e infatti, Covid a parte, è stato costretto spesso a riposare, ma soprattuttoe non una risorsa in più., che a 20 anni non dovrebbe avere problemi legati all’età, è rimasto vittima di troppi guai fisici ampiamente prevedibili, visto che non giocava dal febbraio scorso e ora sta per essere ceduto al Torino. Dulcis in fundo, è proprio il caso di dirlo,, anche lui partito in ritardo per precedenti infortuni, ma comunque una preziosa alternativa, più che un nuovo titolare.. Con l’aggravante che si sapeva da un anno chesarebbero stati impegnati inin questo delicato periodo della stagione, per cui sarebbe stato necessario un rinforzo sicuro per il reparto, invece di puntare su Bakayoko in evidente calo anche nel Napoli, che infatti poi non lo ha riscattato perché era stato retrocesso a riserva di Demme.che fino al derby d’andata aveva ben sette punti di vantaggio sull’Inter. Non basta quindi aggrapparsi all’alibi degli infortuni e di riflesso della sfortuna, che storicamente accompagna chi perde e mai chi vince.e in campionato può permettersi di sostituire la coppia di attaccanti titolari Dzeko-Lautaro con la coppia Correa-Sanchez,almeno per il girone d’andata,e per evitare le sconfitte con il Napoli e il Sassuolo in casa, sorvolando sul grave errore dell’arbitro che ha negato il 2-1 contro lo Spezia, anche se Pioli ha signorilmente ricordato che il Milan aveva sbagliato a non chiudere prima la partita.È vero che adesso c’è tempo fino al 31 gennaio per il mercato giustamente definito di riparazione, cheE domenica arriva la Juventus del grande ex Allegri che rischia di far scivolare il Milan al terzo posto alle spalle del Napoli, a una settimana dal derby. Il tempo stringe e non si possono chiedere sempre i miracoli a Padre Pioli.