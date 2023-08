Krunic può andare al Fenerbahçe in Turchia. In tal caso il Milan tornerebbe sul mercato per prendere un altro centrocampista. Koopmeiners è un giocatore forte, apprezzato, un po’ da adattare in quel ruolo ma soprattutto caro (diciamo 35 milioni): al momento non c’è dialogo con l’Atalanta ed è fuori portata, in futuro chissà. Nell’estate 2022 il Milan provò a prendere Onyedika, che al Bruges è diventato un titolare.



Tra i giocatori più conosciuti e più cari, poi, occhio a Nicolas Dominguez (Bologna) e soprattutto a Morten Hjulmand, che a Lecce non è solo titolare, è capitano. Hjulmand costa 20 milioni e un contatto tra club c’è già stato nelle scorse settimane. Un contatto in cui il Lecce ha detto di essere interessato a Tommaso Pobega, che però vuole restare al Milan e il Milan non punta a cedere. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Hjulmand resta un candidato credibile, da prima fila.