#APAMilan non parteciperà oggi all’Assemblea dei Soci di @acmilan.



"Completa mancanza di dialogo dei vertici e degli azionisti di maggioranza con gli azionisti di minoranza, soci che c’erano in passato e ci saranno anche in futuro, e che sono vera heritage dell’AC Milan." — APAMILAN (@apamilan) October 23, 2023

L', l'rossoneri, annuncia con una nota cheche si terrà in data odierna unicamente in via telematica: "Apa Milan, dopo anni di tentativi infruttuosi,, soci che c’erano in passato e ci saranno anche in futuro, e che sono quindi la vera heritage dell’Ac Milan. Anche l’unica occasione di confronto in presenza, l’assemblea annuale degli azionisti, è stato derubricato a una video call, a conferma della completa distanza della proprietà con i propri stakeholder".