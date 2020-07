La scelta è stata fatta. Zlatan Ibrahimovic vuole restare a Milano, vuole continuare a difendere i colori rossoneri almeno per un altro anno. L'attaccante svedese, che a ottobre festeggerà 39 anni, ha preso la decisione di non tornare in Svezia per chiudere la carriera all'Hammarby, ha ancora fame di Milan e l'ha comunicato sia al suo agente Mino Raiola sia Maldini, con il quale il rapporto è ottimo. Da Gazidis, fino a qualche settimana fa contrario a rinnovare il contratto di un ultratrentenne, è arrivata una grande apertura,Una conferma che divide i tifosi rossoneri: c'è infatti chi considera Zlatan ancora utile alla causa, chi invece preferisce ripartire da un nuovo profilo, un nuovo numero 9 più giovane, in grado di aprire un ciclo.Sono in molti a credere che Ibra stia facendo e possa fare solo bene al Milan. Dentro e fuori dal campo. Anche in questa bizzarra stagione, pesantemente condizionata dall'emergenza coronavirus, non si è smentito, ha fatto la differenza, con 8 gol e 4 assist in 18 partite tra campionato e Coppa Italia.nemmeno il capitano Romagnoli. Stimolante, fino a essere quasi fastidioso, da quando è arrivato la squadra ha fatto il salto di qualità, ha acquisito personalità, gioca a viso aperto contro tutti. Molti giocatori sono migliorati, non solo i giovani: su tutti Calhanoglu, valore aggiunto in questa seconda parte di stagione.Confermare Ibrahimovic vorrebbe dire fermarsi e rimandare., che difficilmente accetterebbe di stare fuori, di poter diventare un'alternativa a un titolare. Puntare su Ibra significa non cercare sul mercato un big in attacco, ma affidarsi a un 39enne che, nonostante sia un professionista maniaco dei dettagli e della cura del proprio corpo, non può pensare di giocare ad alti livelli per una stagione intera.