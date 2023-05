Quattro giorni per decidere una stagione. Complicata, travagliata per il Milan. Con lo scudetto sul petto ma con lo sguardo rivolto all'Europa e a quella semifinale di ritorno con l'Inter in programma martedì 16.. Out all'andata per elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra, da Milanello filtra ottimismo: "Dovrebbe essere disponibile per il ritorno con l'Inter" ha detto Pioli a Milan tv.- Il portoghese sarà l'osservato speciale da qui a martedì, lo staff medico valuterà giorno per giorno le condizioni del ragazzo e lui farà di tutto per scendere in campo. Domani contro lo Spezia (ore 18) non ci sarà:. 'Prudenza' è la parola d'ordine in casa Milan. Rafael seguirà i compagni da lontano con la speranza di conquistare quei tre punti che potrebbero dare una spinta in più nella corsa al quarto posto.- Stamattina Leao ha lavorato a parte, se non dovessero esserci intoppi sul programma di recupero domenica dovrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni.. I quattro giorni della verità, 96 ore con gli occhi puntati tutti su di lui. Un Leao al top per provre a ribaltare lo 0-2 dell'andata, in casa Milan c'è fiducia.