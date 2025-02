Milan, i tifosi contro Ibrahimovic: “Torni a farsi solo i selfie. Allenatori e Milan Futuro, ha sbagliato tutto"

La sconfitta dicontro i granata, l’ennesima di una stagione deludente del, e arrivata dopo l’eliminazione ai playoff di, non è andata giù ai tifosi rossoneri. Una loro frangia, nota come, unha diramato un comunicato molto duro e nel quale si prende una netta posizione di contrasto contro la dirigenza e una figura in particolare, quella di Zlatansenior advisor di. La nota è stata poi ri-condivisa dall’. È opportuno ricordare inoltre come laa Torino, per la prima volta, abbia contestato non solo l’operato dellama abbia riversato anche suicori di segno e accuse sull’impegno dei calciatori agli ordini di

“Ora che sta sempre più delineando ildella nostra stagione, cominciamo a fare nomi e cognomi. Arrivato con la sua solitaed in nome della sciagura Cardinale,Prima, presentato come il migliore di tutti gli allenatori, poidel quale stiamo apprezzando i. Zero idea di programmazione, zero idea di empatia. Solo quella sua fastidiosa presenza che ha contribuito aCon la ciliegina sulla torta del fallimento del progetto. A causa della sua lite con, squadra affidata acon la supervisione del suo amico(cosa può centrare un americano con la Lega Pro italiana Dio solo lo sa). Risultato, squadra in una situazionecol tentativo di salvarla acquistandoe quindi il contrario di quello che doveva essere l'obiettivo e cioè far crescere i giovani. Non abbiamo bisogno di apprendisti stregoni senza neanche il dono dell'umiltà, ci servonodi alto livello che conoscano il loro mestiere.