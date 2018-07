Il futuro di Leonardo potrebbe essere ancora a tinte rossonero. Dopo cinque anni da calciatore e uno da allenatore, il brasiliano è finito nel mirino di Elliott. Un profilo d'esperienza internazionale e che conosce bene l'ambiente, a cui il fondo americano vuole affidare un ruolo nel nuovo quadro dirigenziale che sarà ridisegnato il prossimo 21 luglio nell'assemblea degli azionisti.



NO DEI TIFOSI - Considerato da sempre un 'traditore' per aver accettato la corte dell'Inter e aver guidato la formazione nerazzurra nel 2010, il possibile ritorno di Leonardo al Milan non è affatto piaciuto alla tifoseria rossonera. Dopo le varie coreografie e cori contro il brasiliano nel corso degli anni, la Curva Sud, feudo del tifo caldo rossonero, oggi ha pubblicato un comunicato indirizzato a Elliott in cui si chiede di scartare l'ipotesi legata al brasiliano: "Ai nuovi proprietari possiamo solo chiedere di guardare alla storia rossonera, non dimenticando quanto fatto da persone come Leonardo che ha saputo solo sputare su questi colori, come già ribadito nella nostra famosa coreografia durante il derby, abbiamo bisogno di grandi uomini di comprovata fede milanista e Leonardo non è tra questi, avendo scelto di tradire il popolo rossonero". Un messaggio a chiare lettere: Leonardo non è più gradito. Il fondo americano ascolterà la richiesta dei tifosi?