Milan, i tifosi ne hanno avuto abbastanza: col Genoa sarà contestazione

45 minuti fa

In una stagione che ha ormai poco altro da dire, il Milan ospita il Genoa domenica a San Siro. La mente di società e tifosi però è già rivolta alla prossima annata, ancora tutta da decifrare e programmare, a partire dal prossimo allenatore.



CONTESTAZIONE - Anche per questo, come scrive Tuttosport, il clima al Meazza sarà pesante. Contro il Genoa sarà la prima sfida casalinga del Diavolo dopo il derby che ha dato il ventesimo scudetto all'Inter. La grande festa per le vie di Milano dei cugini nerazzurri ha soffiato sul fuoco della frustrazione rossonera: si prevede uno stadio mezzo vuoto e una prima contestazione anche da parte della Curva verso giocatori e dirigenza.