Continua il momento di difficoltà per Gigio Donnarumma. Dopo gli errori in finale di Coppa Italia contro la Juventus, stasera è arrivata un'altra prestazione poco convincente nella partita pareggiata dal Milan con l'Atalanta. Poco sicuro anche sul gol dei bergamaschi, una sicurezza nei propri mezzi che sembra svanita. Il rapporto con i tifosi appare ormai incrinato, come testimonia un episodio avvenuto al termine della partita. L'estremo difensore classe '99 infatti è andato sotto la curva con i tifosi rossoneri per lanciar loro la sua maglia, ma la risposta è stata negativa: così Donnarumma è dovuto tornare sui suoi passi, maglia indosso, non voluta dal popolo rossonero. Un altro inequivocabile segnale.