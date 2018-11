Secondo La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic aspetta una chiamata dal Milan ma ha detto sì ai rossoneri. In attesa che tutto possa definirsi, il quotidiano ipotizza tre opzioni di formazioni: Gattuso spingerebbe per un 4-4-2 con Suso e Calhanoglu larghi, Higuain con Ibra davanti. Ma se questo attacco diventasse poco sostenibile per la squadra, ecco un 4-2-3-1 con Suso, Castillejo e Calhanoglu dietro a Ibra; oppure un 4-3-3 puro con lo svedese da numero nove. In entrambe le opzioni, il Pipita rischierebbe di finire davvero in panchina. E per questo nelle prossime settimane è chiamato a dare una scossa alla sua stagione.