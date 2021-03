La quiete dopo la tempesta. Parlare di quiete quando si tratta di Zlatan Ibrahimovic è sempre un rischio. Ma in una settimana i ritmi sono rallentati e non poco: chiuso il sipario di Sanremo e l'annessa staffetta Milano-Liguria, accantonate le polemiche per il pareggio con l'Udinese.. Con meno spensieratezza e più pressioni, certo. Ma quelle le dettano i risultati e una classifica che, nonostante qualche (mezzo) passo falso, continua ad essere ottima: secondo posto e +7 sul quinto.A stretto giro di posta, però, per Ibra sarà ora di tornare in campo. Niente ritorno a Old Trafford giovedì, ma per il bis con lo United - in programma a San Siro tra 9 giorni - la speranza è recuperarlo almeno per la panchina.Il Milan, dal canto suo, ha le idee chiare.evidenti anche a parole: "Questa squadra è l’unica dove mi sono emozionato. Volevo essere a Verona, mi sento troppo dentro. Quanto passo un giorno senza i miei compagni è come un giorno senza i miei figli". Quei figli trascinati in un anno e mezzo e da trascinare per un'altra stagione.. Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, però, servono (almeno) altri sei mesi insieme, così da tagliare il traguardo dei due anni con residenza fiscale in Italia. Con l'augurio di rimpolpare presto le casse grazie ai soldi della Champions. Anche (meglio, soprattutto) grazie a Ibra...