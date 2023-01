“Zlatan tornerà a lavorare settimana prossima come era previsto dal suo programma di lavoro e da lì vedremo quando potrà tornare a giocare” – ha annunciato Stefano Pioli durante la conferenza stampa odierna. C’è attesa, quindi, fra i tifosi rossoneri, per il ritorno di Ibrahimovic, ma anche curiosità, per capire quando e soprattutto come sarà davvero a disposizione di allenatore e compagni. Pioli, però, non sarà l’unico a beneficiarne del rientro del fuoriclasse svedese. Anche il CT della Svezia Andersson ha infatti dichiarato di voler di nuovo poter contare su di lui. "Ci siamo sentiti poco fa. Era un bel po’ che non parlavamo. Il nostro rapporto è ottimo ed era arrivato il momento di fare quattro chiacchere” – ha dichiarato alla tv di stato svedese. Non mancano i giocatori di qualità in attacco alla nazionale scandinava, ma il carisma, la classe e i gol di Ibra possono sempre fare comodo, sia al Milan che ai suoi connazionali. D’altronde, come ha dichiarato lo stesso Andersson “Zlatan è sempre Zlatan”.