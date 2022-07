40 anni e non sentirlo. Dopo aver annunciato il rinnovo del contratto col Milan,è al lavoro per la nuova stagione. L'attaccante svedese sta recuperando dall'infortunio e ci vorranno almeno 6 mesi, ma l'importanza di Ibra è anche nello spogliatoio. Leader della squadra, guida e modello per i più giovani: l'attaccante continua a lavorare a testa bassa mostrando i risultati suoi suoi canali social. Pochi minuti fa, Ibra ha pubblicato una foto mettendo in bella vista un fisico invidiabile e la dida "Razza diversa". Zlatan si carica per la nuova stagione, il Milan ha il suo leader.