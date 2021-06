L’intervista rilasciata da Zlatan Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport ha tolto ogni dubbio:. “Questa volta siamo arrivati in Champions, l'obiettivo era quello, ma io voglio vincere. È una sfida che continua e io mi sto divertendo. Adesso ho più responsabilità, mi sento più leader” ha dichiarato il numero 11 rossonero. Lui sul campo e Paolo Maldini dalla scrivania, assieme a Pioli, Massara, Gazidis e ovviamente agli altri elementi della rosa, hanno riportato il Milan nella massima competizione europea, maEra il 2011 e il fuoriclasse svedese trascinava un Milan ancora vincente, riaccendendo l’entusiasmo di un ambiente nel quale nessuno immaginava che, di lì a poco, la società avrebbe dovuto vendere lui e Thiago Silva per risanare parte dei debiti, dando vita ad uno dei periodi più bui della storia del club., un’umiliazione, uno dei momenti più bassi del recente passato del Milan. Quando si tocca il fondo, però, si può solo risalire. In società hanno capito che non si poteva andare avanti così. Bisognava guardare al felice e glorioso passato, per ritrovare un degno futuro.La storia di Zlatan e del Milan assomiglia molto alla trama di un f, è un fumettista sulla cinquantina, disoccupato, cheIl suo matrimonio con Marianne ormai non funziona più: lei lo tradisce e lo caccia di casa. Il figlio, però, per tirarlo su di morale, gli regala un biglietto per un’esperienza chiamata Time Traveller.Il bar ricostruito dall’agenzia è esattamente come lo ricordava. Il meteo, i dettagli, gli eventi che si succedono sono proprio come li aveva raccontati. Ogni cosa è al suo posto. Poi arriva lei, Marianne (un’attrice, ovviamente) ed è bellissima. Tornando a Casa Milan,Tutto è perfetto ora, o quasi. Le divergenze e i problemi societari sono svaniti nel nulla. Il Milan è tornato a casa sua, in Champions e, come ha recentemente dichiarato Maldini, “siamo solo all’inizio”. Come dimostra il, il Milan è tornato una società importante, una società che è più grande dei singoli giocatori e che non accetta ricatti dai loro super-agenti.Nel film, all’interno del mondo creato dalla Time Traveller per alcuni giorni, Victor inizia a frequentare l’attrice che interpreta Marianne e si infatua di lei. Così facendo ritrova l’ispirazione e ricomincia a disegnare. Innamorandosi della Marianne fittizia, si rende conto di essere ancora innamorato di quella vera, la donna della sua vita. I due si danno appuntamento proprio in quel cafè ricreato dall’agenzia, rivivono una serata magica e tornano insieme.Dopodiché, il finale sarà tutto da scrivere.