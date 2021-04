Zlatan. Il rinnovo si farà ed è in arrivo, come anticipato da Calciomercato.com a inizio mese . In giornata, poi arriverà la firma sul contratto annuale che lo legherà ai rossoneri anche per la prossima stagione., le parti sono d’accordo per proseguire insieme nell’annata in cui Ibra festeggerà(il prossimo 3 ottobre). La conferma è arrivata dal. Ibra e l’agente Mino Raiola hanno ormai trovato l’intesa con Gazidis, Maldini e Massara, una scelta dettata dal cuore, ma anche dal fisico per lo svedese.- A 39 anni si sente ancora un giocatore in grado di dare il suo contributo al Milan. Quando è stato a disposizione, i numeri hanno sicuramente dato ragione a Ibra:. Poco meno di un gol a partita, anche grazie ai suoi gol il Milan si trova al secondo posto in classifica, in piena corsa per il ritorno in Champions League. Numeri più che positivi sul campo, a cui vanno però sommate le assenze stagionali, legate a infortuni e Covid (ricordiamo che lo svedese è infatti risultato positivo).. 17 su 32 le presenze in Serie A e dopo il forfait di ieri per un affaticamento al polpaccio,- Per questo la società da una parte, Ibra e Raiola dall’altra,. Ibrahimovic firmerà fino al 2022, guadagnerà lo stesso stipendio che percepisce ora,, ma le parti sono già d'accordo chee che per il raggiungimento della restante parte saranno determinanti i bonus - molti di questi facilmente raggiungibili - legati al rendimento personale del calciatore (tra cui presenze e gol) e della squadra. Il rapporto prosegue, la firma è vicina: nella. E, perché no, segnare più gol. Il rinnovo per un altro anno è ormai realtà.