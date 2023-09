La sua presenza a Milanello nell'immediato pre-Champions e post-scoppola nel derby ha fatto scalpore ma per rivedere Zlatan Ibrahimovic sotto contratto con il Milan, ma con un ruolo da dirigente servirà ancora un po' di tempo e una presa di posizione netta dell'ormai ex-attaccante. Il club rossonero è convinto che una presenza come quella di Ibrahimovic nel quadro dirigenziale servirebbe eccome e per lui le porte sarebbero apertissimo. Allo stato attuale, tuttavia, Zlatan non ha ancora preso una decisione definitiva su quello che sarà il suo futuro.