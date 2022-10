Zlatan Ibrahimovic ha messo nel mirino il ritorno in campo a gennaio. Lo svedese sta lavorando duro per tornare a disposizione del Milan ma la sua condizione è ancora sotto osservazione. Secondo un'indiscrezione di Prime Video, se a dicembre la guarigione di Ibra dovesse non proseguire come programmato, si potrebbe anche aprire l'ipotesi del ritiro per lui.