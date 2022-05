quando quando, dopo pochi minuti, con una zampata, trasformò in rete una straordinaria accelerazione di Leao. Otto come i gol in campionato.Questi i numeri attuali diche però vuole portare a termine un progetto che lui stesso ha creato portando il suo metodo di lavoro e la sua mentalità in un gruppo che mancava d’identità. Queste ultime tre partite, a iniziare da Verona, devonouna sorta didi uno dei giocatori più influenti degli ultimi 20 anni. Forse più odiato che apprezzato fino in fondo. Amante delle sfide più difficili come lo era quella diSempre alla ricerca di quella adrenalina che ti porta a vivere più intensamente ogni singolo secondo su un campo di calcio. Ora è arrivato il momento di ascoltare il proprio fisico, le ultime settimane raccontano questo.. Almeno non completamente. Le sue debolezze le ha combattute nel privato dal suo enorme ego.tra qualche settimana. Lui stesso aveva sognato di vivere le emozioni di questi mesi a livello sportivo. Ora manca solo la scena finale per un film lungo vent’anni tra Amsterdam, Torino, Milano, Barcellona, Parigi e Los Angeles.L’ipotesi, raccontata da, di una carriera da procuratore raccogliendo il testimone dell’amico fraternosta diventando una possibilità da seguire con attenzione. I tifosi rossoneri non vedono l’ora di rendergli omaggio tra diciassette giorni a San Siro contro l’Atalanta, Zlatan vuole tornare a gonfiare la rete. Contro il Verona sarà Giroud a partire dal primo minuto in una staffetta programmata con il campione svedese. Il leone svedese è pronto a ruggire come solo lui sa fare.