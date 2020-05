Zlatan Ibrahimovic è già al lavoro. L’attaccante del Milan, che ha riportato l’altroieri la lesione del muscolo solo del polpaccio destro, questa mattina si è presentato a Milanello, pronto a iniziare la fase di recupero. Per lui terapie utili a smaltire il prima possibile l’infortunio. Tra 10 giorni lo svedese si sottoporrà a un esame strumentale per monitorare l’evolversi della situazione. Il resto del gruppo ha svolto la seduta normalmente, effettuando anche esercitazioni con il pallone. Ancora assente Franck Kessie, ancora in quarantena dopo il rientro dalla Costa d’Avorio.