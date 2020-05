Zlatan Ibrahimovic è perplesso. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante vorrebbe tornare a fine contratto nella libera Svezia, dove non servono guanti e mascherine. Il Milan svanisce nei suoi pensieri futuri, sale la voglia di chiudere la carriera con l'Hammarby. Oppure in Italia, ma lontano dal Milan, in altre società che già lo hanno contattato in passato. Vedere Zlatan in campo in Serie A altrove sarebbe l’ultimo capitolo (il primo di una nuova stagione) di un campionato complicato per tutti, per il Milan di più.