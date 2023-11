C’è molta curiosità per capire e scoprire quale sarà e cosa comporterà ilDa quel che si ipotizza, lo svedese dovrebbe essere il, proprietario del club. Misteriosi, almeno per ora, i poteri che avrebbe e come potrebbe esercitarli.Da una parte emerge chiaramente l’idea che un americano ha dello sport. Se ci entra, oltre che per fare business, è perché intende gestirlo a modo suo. E, va da sé,A tal punto che, pure la struttura collettiva che aveva soppiantato il metodo verticistico di Paolo Maldini, con il rientro dello svedese viene messa in discussione.. Perciò sarà lui, Ibra, quello che, al limite, suggerirà al padrone di farlo fuori o di confermarlo.Il metodo Cardinale è sostanzialmente innovativo per l’Italia, patria deie dei, compiti per i quali bisogna avere studiato e conseguito un’(come per allenare). Gli americani, lo si sa, sono refrattari ad ogni tipo di inquadramento. Perciò se uno compra una squadra di calcio, o di basket o di football vuole avere il diritto di farla allenare anche dal suo idraulico o dal suo giardiniere. Non potendosi comportare così nel nostro mondo del calcio,, travolge ogni steccato e va dritta al cuore del problema. C’è un problema? Sarà Ibrahimovic a offrire al capo una soluzione.Certo, da quel momento ci sarebbero due capi al vertice. Quello che mette i soldi e quello che porta la competenza. E questo è un problema se Ibrahimovic avrà chiesto, com’è logico per uno come lui,Potrà ottenerne più dello stesso Cardinale? O potrà alla fine, condizionare la volontà del padrone? Nella vita tutto è possibile, ma. Depotenziato non ha più valore. O ne perde moltissimo.Nella sua ricerca di un ruolo, comunque, c’è un’inquietudine che non tutti gli attribuivano.(allenatore, dirigente, presidente, proprietario),, come quando in campo manifestava la sua indiscussa superiorità. Il punto è che adesso le leggi del campo non contano più e che sta per cominciare tutta un’altra partita. Nella quale, purtroppo, è più facile perdere che vincere. O perdersi del tutto per scoprire che bisogna ricominciare da zero.