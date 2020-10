Zlatanè rimasto a secco nella sfida dicontro il Celtic, mettendoci lo zampino, però, nella rete di. Ora l'attaccante del Milan si rituffa nel suo territori di caccia preferito, la Serie A, dove riparte dai 2 gol realizzati nel derby: di fronte, lunedì sera, la Roma di Fonseca, anche lei uscita vincente dalla sfida in trasferta di Europa League. E quando sente il sangue giallorosso, Ibra si scatena.10 sono i gol realizzati dall'11 milanista al club capitolino:, le sue due vittime preferite al momento in Serie A (ne ha fatti di più solo al Palermo, ora in C). 1 con la Juve, 4 con l'Inter e 4 con il Milan. Quello che manca? Ai tempi dell'Ajax, in Champions League, aveva segnato ai giallorossi. Era il 10 dicembre del 2002, nei giallorossi c'era ancora Batistuta, e Ibra iniziava il suo cammino per diventare grande.