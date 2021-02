Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha segnato contro il Crotone i gol numero 500 e 501 in carriera. Ecco le sue parole all'intervallo a Sky Sport: "Gol numero 500? Significa che ho fatto qualche gol nella mia carriera. L'importante è continuare ad aiutare la squadra nel migliore dei modi. Il mio lavoro è fare gol e creare situazioni per far gol".



SULLA VITTORIA - "Serve fare il nostro, fare la nostra partita e vincere soprattutto contro una squadra che sta dietro e ti mette in difficoltà. Dobbiamo sfruttare le occasioni quando arrivano".