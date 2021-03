Dopo il pareggio tra Milan e Udinese, Zlatan Ibrahimovic si è collegato con Amadeus per il Festival di Sanremo: "Il pareggio con l'Udinese? Gara difficile, ma alla fine non è andata bene. Oggi voglio ringraziare Davide Astori, che da tre anni non è più con noi. Domani torno lì, Amadeus non cambiare troppe cose, lascia presentare Elodie!".