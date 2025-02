Milan, Ibrahimovic abbraccia la rivoluzione culturale di Conceicao: il collettivo prima del singolo (salvo Leao)

Getty Images

Preciso, diretto, ambizioso e anche diplomatico quando serve.convince sempre di più dal punto di vista, sempre più a suo agio nel nuovo ruolo di. Dopo circa un anno di apprendistato lo svedese ha affinato caratteristiche e strategie utili per determinare anche nella nuova vita in rossonera.Quella di domani contro ilè una garaper il. Il Diavolo deve vincere e deve farlo con due gol di scarto. Qual è la ricetta giusta per raggiungere l’obiettivo? Ibrahimovic fa un appello importante al: “La squadra domani deve essererispetto all'andata. Devono entrare con la mentalità cheL'importante è, anche se è ovvio che vuoi giocare bene. Siamo sotto di un gol, dobbiamo fare risultato per passare. Ognuno deve spingere il compagno e farlo essere concentrato.Anche chi è in panchina deve spingere, è tutto collegato al collettivo. È questo che fa un gruppo e fa squadra".

Un segnale importante che va a spegnere le voci su unaconsiderando che questi concetti sono stati ripetuti con grande fermezza dal tecnico portoghese sin dal primo giorno sulla panchina rossonera. Concetti che devono smuovere le coscienze di un gruppo chein questa stagione sbagliando totalmente approccio a quelle partite che potevano segnare una svolta., ovvero un probabileper un, hanno la stessa importanza nella partita contro il Feyenoord. È questa lainiziata da Sergio Conceicao e abbracciata da Zlatan Ibrahimovic. TuttI devono devono portare il loro contributo alla causa. Con la consapevolezza cheseconda la sua natura e la sua arte. Ibra su Rafa è, ne parla come diConceicao approva ma deve trovare la giusta chiave per farlo rendere al meglio. A lui come a tutta la squadra perché