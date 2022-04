Futuro in bilico per Zlatan Ibrahimovic. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante svedese medita di ritirarsi a fine stagione in caso di vittoria dello scudetto. Se Ibra deciderà di proseguire, il futuro è già apparecchiato: un altro anno di contratto con un ingaggio decisamente ridotto rispetto agli attuali 7 milioni netti in busta paga, cifra che fa di lui il calciatore più pagato nella rosa di Pioli. Il nuovo contratto dovrebbe garantirgli una somma intorno ai 3 milioni. Se Zlatan dovesse optare per il ritiro, invece, la storia con la famiglia rossonera potrebbe proseguire lungo altre strade, ad esempio come ambasciatore del club o con un ruolo nello staff tecnico di Pioli. Quando sarà il momento, Ibra e il club ne parleranno e insieme si deciderà il da farsi.