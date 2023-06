Il Milan celebra Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore svedese ha infatti annunciato il ritiro dal calcio. Commovente il video dedicato allo svedese sui maxischermi di San Siro, ricevuto da scroscianti applausi da parte di tutto lo stadio. Il numero 11 rossonero ha poi cominciato una passerella in mezzo al campo, salutando tutti i compagni e lo staff del gruppo squadra rossonero. Grande abbraccio anche con Massara, Scaroni, Maldini e Furlani. Poi le sue dichiarazioni e l’inchino davanti alla Curva Sud.



EMOZIONI - "Non respiro ma va bene. Tanti ricordi e tante emozioni qua. La prima volta allo stadio . Prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato felicità, la seconda volta mi avete dato amore. Voglio ringraziare la famiglia e tutti quelli che mi stanno vicino. Voglio ringraziare la mia seconda famiglia: i giocatori. Voglio ringraziare mister e staff per la responsabilità. Voglio ringraziare i dirigenti per l'opportunità data. Ultima, ma non per importanza, voglio ringraziare i tifosi".



RITIRO - "Mi avete ricevuto con braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista per tutta la vita. E' arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi. Ci vediamo in giro se siete fortunati, forza Milan e arrivederci".