Milan, Ibrahimovic assente a Firenze: il motivo

36 minuti fa

Zlatan Ibrahimovic a supporto del Milan, ma da lontano: lo svedese non è presente a Firenze per la partita allo Stadio Artemio Franchi tra la squadra di Stefano Pioli e la Fiorentina, 30esima giornata di Serie A.



Ibra, senior advisor per Redbird nel Milan, solitamente accompagna la squadra insieme agli altri dirigenti del club, ma questa volta non prende parte alla trasferta per altri impegni, che lo hanno portato a Dubai.



A DUBAI - L'ex attaccante infatti presenzia come ospite ad un evento organizzato da Emirates, Principal Partner e Official Airline Partner del Milan in una collaborazione che ormai dura da oltre 15 anni, e ad altri partner commerciali.