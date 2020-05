Ibra is back. Dopo tanta attesa, Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno a Milano, al termine di quasi due mesi in Svezia. Lo scorso 12 marzo, infatti, era partito alla volta di Stoccolma, approfittando dello stop per il coronavirus. In patria, in attesa del faccia a faccia con Gazidis per decidere il futuro, ha avuto la possibilità di allenarsi con l'Hammarby, club di cui detiene le quote. Oggi, invece, poco dopo le 19, il rientro a Milano tramite un jet privato atterrato a Malpensa.



LA QUARANTENA - Ora, come per tutti gli altri calciatori tornati dall'estero (Cristiano Ronaldo su tutti) inizia la quarantena. Quindici giorni di isolamento prima di poter tornare a lavorare con il resto della rosa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Zlatan resterà a Milanello: lì dormirà e soprattutto si allenerà, ma scenderà in campo in solitaria, quando i compagni non saranno presenti nel centro sportivo di Carnago.