Un futuro tutto da scrivere. Zlatan Ibrahimovic al momento ha una priorità, torna il prima possibile in campo, su dove giocherà la prossima stagione non ci sono certezze. L'ipotesi rinnovo con il Milan sta scemando con il passare dei giorni, a oggi è molto difficile pensare che il rapporto continui dopo la fine di agosto. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera il progetto giovani (che cozza con l’ingaggio di un 39enne) e la richiesta di ingaggio di 6 milioni frenano per ora le intenzioni di Gazidis di proseguire il matrimonio con la punta svedese, per il quale il Monza di Berlusconi e Galliani è pronto a far follie.



TORNA IN SVEZIA? - I contatti con il club brianzolo, neopromosso in B, vanno avanti da tempo, Galliani non ha ancora gettato la spugna e pensa a un contratto pluriennale. Zlatan per ora ha detto no, non ci pensa: sullo sfondo c'è il ritorno in Svezia, magari all'Hammarby, club di cui è socio, con il quale si era allenato in quarantena. Un'opzione che ha più chance rispetto a quella del Milan.