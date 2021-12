Zlatan Ibrahimovic si è allenato a parte ieri alla ripresa degli allenamenti a Milanello, ma sarà a disposizione di Pioli per la sfida dell'Epifania con la Roma di Mourinho in campionato a San Siro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il figlio maggiore dell'attaccante svedese, Maximilian (che ha 15 anni e gioca nell’Hammarby) ha deciso di cambiare cognome passando da quello della madre (Seger) a quello del padre: Ibrahimovic: "Deve decidere lui, non deve giocare né per me né per la mamma, ma per sentirsi bene", ha detto Zlatan.