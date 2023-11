Gerry Cardinale è atteso sugli spalti del Meazza per Milan-PSG. Il suo ritorno a Milano può essere il preludio per un nuovo incontro con Zlatan Ibrahimovic dopo i summit di metà settembre. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ritorno al Milan dell'ex attaccante svedese sembra essere sempre più vicino. In queste settimane, i contatti sono stati vivi e costanti e, per Ibrahimovic, è pronto un ruolo operativo, a stretto contatto con la squadra allenata da Stefano Pioli.